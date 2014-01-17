Радник Президента Польщі прогнозує подальше "закручування гайок" в Україні

Таку думку він висловив сьогодні кореспонденту УНІАН у Варшаві.

Співрозмовник агентства назвав передбачуваним посилення авторитарних тенденцій в Україні за взірцем Білорусі та Росії після того, як українська влада наприкінці 2013 року відмовилась підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

"Тепер - це продовження, це мене не дивує. Слід очікувати чергових кроків поглиблення авторитарного управління групою (Президента Віктора) Януковича",- сказав Кужняр, коментуючи вчорашнє голосування у Верховній Раді України.

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Радник Коморовського зазначив, що чинна українська влада продовжить рухатися у напрямку активізації контактів з Російською федерацією, назвавши сумнівним повернення до європейської інтеграції.

"Ця група не зійде з цього шляху. Україну може повернути на демократичний шлях якась нова влада, але точно не цей уряд та цей президент. Але це залежить вже від українського суспільства", - сказав він.

Кужняр зауважив, що світова історія підтверджує, що рано чи пізно народ може нагадати та відстояти свої права навіть у найбільш авторитарних режимах, серед яких, він згадав Радянський союз.

"Це завжди можливо! Якщо розвалився СРСР, якщо розвалився комуністичний режим та інші cистеми, це підтверджує, що в житті народу ніщо не є назавжди. Можуть мати місце добрі речі, можуть також злі. Ми дуже добре це знаємо у Східній Європі", - сказав він.

Радник польського Президента наголосив, що доля України залежатиме від її громадян - чи погодяться на те, що пропонує їм чинна влада, чи захочуть добитися змін.

"Завжди є так, що останнє слово належить до народу та суспільства, та про це завжди повинна пам'ятати влада", - сказав Кужняр, котрий також є професором Варшавського університету.

Водночас він не став оцінювати, наскільки українці сьогодні готові до того, аби добиватися змін в Україні.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

16 січня, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили 11 законів та 1 постанову.

Більшість законів суттєво обмежують права та свободи громадян.

Також парламент ухвалив державний бюджет України на 2014 рік та про звільнення від обкладення ПДВ операцій із ввезення на митну територію України природного газу.