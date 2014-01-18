Суд переніс розгляд справи адвоката «Дорожнього контролю» Смалія

Про це повідомив народний депутат від «УДАРу» Валерій Пацкан, який разом з іншими депутатами від опозиції перебувають у суді, поінформували УНІАН у прес-службі партії.

«Розгляд справи через «технічні причини» перенесли на 20 січня. Адвокат затриманого клопотав про заміну запобіжного заходу Смалію на підписку про невиїзд, однак суд перенесли через те, що Дніпровське райуправління МВС не змогло доставити до зали суду затриманого», - сказав депутат.

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При цьому він зазначив, що «за часів Януковича МВС придбало автозаків на більше ніж 120 мільйонів гривень, однак доставити затриманого до суду вони чомусь не змогли».

На переконання народного депутата, судове засідання справи одного з активістів Майдану затягується свідомо.

Як повідомлялося, Смалія затримали 9 грудня за обвинуваченням у замаху на життя судді під час розгляду справи активіста «Дорожнього контролю» Андрія Дзиндзі.