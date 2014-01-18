Ухвалені 16 січня закони необхідно буде вдосконалювати - Кравчук

Про це він сказав УНІАН, коментуючи ухвалення парламентом низки резонансних законодавчих норм.

«Треба подивитися, як ці закони будуть виконуватися, як вони будуть діяти і чи будуть вони загалом діяти. Тому що там є, на мій погляд, деякі й курйози. Те, що торкається Інтернету, те, що торкається обмеження можливості свободи слова», - сказав він.

Кравчук зазначив, що відповідні питання дуже делікатні і їх «рано чи пізно доведеться усе одно вдосконалювати: або сам закон, або формулювання, або те, що називається імплементацією».

Відповідаючи на запитання, чи після підписання Президентом законів, ухвалених 16 січня, в суспільстві може виникнути активніший спротив та радикальні дії, екс-президент висловив думку, що все залежить від дій опозиції та влади.

«Якщо влада має аргументи роз'яснити, що це викликано об'єктивними потребами, роз'яснити аргументовано і переконливо, і суспільство схилиться до віри в це, значить, може не буде розширення протестних моментів», - сказав він.

Натомість, додав Кравчук, можуть відбуватися своєрідні протести у ЗМІ та «в різних формах зустрічей політичних сил, політичних партій».

У разі, якщо влада не зможе переконати суспільство і опозиція доведе небезпеку цих змін, можливе розширення протестних настроїв, вважаєекс-президент.

«Коли приймаються закони такого делікатного характеру, які торкаються обмеження деяких прав, свобод людей, торкаються обмеження свободи слова, їх потрібно виписувати надзвичайно ретельно», - сказав Кравчук і додав, що такі закони мають прийматися без будь-яких порушень Регламенту.

Як повідомлялося, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з провладних фракцій підняттям рук, без обговорення, ухвалили 11 законів та одну постанову.

Зокрема, ВР ухвалила закон депутатів від Партії регіонів Вадима Колесніченка та Володимира Олійника, що встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє поширення екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконне» збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їхніх близьких родичів чи членів сім'ї, дозволяє Президенту та Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також містить низку інших норм, що обмежують права і свободи громадян.

17 січня Президент України Віктор Янукович підписав закони, ухвалені Верховною Радою 16 січня