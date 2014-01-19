У Лондоні Євромайдан збирається пікетувати житло Ахметова
11:51, 19 січня 2014Політика
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У Лондоні активісти пікетуватимуть житло Ахметова
Пікет офісу фірми Ахметова 31 грудня
У понеділок, 20 січня, під вікнами квартири українського мільярдера Ріната Ахметова відбудеться мітинг. Як повідомляє ТСН, житло Ахметова в Лондоні у суботу, 18 січня, голосно пікетував Автомайдан.
Учасники акції прикрасили свої автомобілі прапорами України та Євросоюзу. Люди вимагали від бізнесмена не підтримувати політику Президента Віктора Януковича.
Крім того, проїжджаючи повз російське посольство у Великобританії, вони голосно сигналили.
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