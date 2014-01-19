У Лондоні Євромайдан збирається пікетувати житло Ахметова

У понеділок, 20 січня, під вікнами квартири українського мільярдера Ріната Ахметова відбудеться мітинг. Як повідомляє ТСН, житло Ахметова в Лондоні у суботу, 18 січня, голосно пікетував Автомайдан.

Учасники акції прикрасили свої автомобілі прапорами України та Євросоюзу. Люди вимагали від бізнесмена не підтримувати політику Президента Віктора Януковича.

Крім того, проїжджаючи повз російське посольство у Великобританії, вони голосно сигналили.