Кличка пропустили у Межигір'я

Про це Еспресо.TV повідомила прес-секретар партії УДАР Оксана Зинов'єва. За її словами, охорона пропустила до Межигір'я одного Кличка.

Наразі він знаходиться в резиденції Януковича.

Нагадаємо, раніше Кличко публічно звернувся до президента з вимогою припинити "війну проти власного народу" і призначити позачергові парламентські і президентські вибори. Також Кличко повідомив, що їде у Межигір'я, щоб зустрітися з главою держави.