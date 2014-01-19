Кличка пропустили у Межигір'я
21:33, 19 січня 2014Політика
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Лідер партії УДАР Віталій Кличко приїхав у Межигір'я
Про це Еспресо.TV повідомила прес-секретар партії УДАР Оксана Зинов'єва. За її словами, охорона пропустила до Межигір'я одного Кличка.
Наразі він знаходиться в резиденції Януковича.
Нагадаємо, раніше Кличко публічно звернувся до президента з вимогою припинити "війну проти власного народу" і призначити позачергові парламентські і президентські вибори. Також Кличко повідомив, що їде у Межигір'я, щоб зустрітися з главою держави.
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