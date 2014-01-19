Кількість постраждалих правоохоронців перевищила 40 осіб - МВС

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

В УЗГ також зазначили, що в одного з працівників спецпідрозділу ”Беркут” лікарі виявили колото-різане поранення і госпіталізували до відомчого лікувального закладу.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.