Кількість постраждалих правоохоронців перевищила 40 осіб - МВС
22:08, 19 січня 2014Політика
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Кількість правоохоронців, які постраждали під час сьогоднішніх сутичок у центрі Києва, перевищила 40 осіб, 13 з яких госпіталізовано.
В одного з "беркутівців" виявили колото-різане поранення
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
В УЗГ також зазначили, що в одного з працівників спецпідрозділу ”Беркут” лікарі виявили колото-різане поранення і госпіталізували до відомчого лікувального закладу.
Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.
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