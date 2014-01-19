На Майдані Незалежності в очікуванні штурму посилюють охорону барикад

Про це УНІАН заявив комендант Майдану Андрій Парубій.

Він заявив, що учасники Автомайдану повідомили, що велику кількість «беркутівців» та інших правоохоронців перекинули з Межигір’я на Київ з метою штурмувати Майдан.

Тому на всіх барикадах посилено охорону.

Крім того, до нападу готується Будинок профспілок. Там підготували пожежні шланги, шоб у випадку атаки поливати нападників водою.