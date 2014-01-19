На Майдані Незалежності в очікуванні штурму посилюють охорону барикад
22:32, 19 січня 2014Політика
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На Майдані Незалежності посилюють охорону барикад в очікуванні штурму.
На Майданы посилюють охорону барикад
Про це УНІАН заявив комендант Майдану Андрій Парубій.
Він заявив, що учасники Автомайдану повідомили, що велику кількість «беркутівців» та інших правоохоронців перекинули з Межигір’я на Київ з метою штурмувати Майдан.
Тому на всіх барикадах посилено охорону.
Крім того, до нападу готується Будинок профспілок. Там підготували пожежні шланги, шоб у випадку атаки поливати нападників водою.
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