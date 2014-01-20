У ВВ не підтверджують підтягування додаткових сил до Києва, але не виключають ротації через втрати



Про це УНІАН повідомили у прес-службі Внутрішніх військ МВС України.

”Можливо, необхідна ротація - багато поранених. Лише військовослужбовців внутрішніх військ 27”, - зазначили у прес-службі ВВ, додавши, що у них - тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості: закриті черепно-мозкові травми, струси головного мозку, опіки та забої кінцівок.

Увечері 19 січня МВС України повідомило, що під час сутичок постраждали 70 правоохоронців.

Серед мітингуючих, за інформацією медиків, станом на 20.00 неділі постраждали 24 особи.

За даними ЗМІ, близько 22.00 на вулиці Богатирській у Києві колона автобусів ”Беркута”, що рухалася в центр Києва, розбила автомобіль одного з активістів Автомайдану. «Беркут» варварськи розбив машину на Богатирській і узяв заручника в автобус. Враження що машину пожував динозавр», - повідомляється у співтоваристві Автомайдану вTwitter.

«Заручника сильно били, але він вирвався з автобуса «Беркута» і втік. Слава Богу, живий! Тільки що повернувся на місце події. Чекаємо «швидку»», - додали пізніше активісти.

В той же час журналіст Віталій Портников у своєму Твіттері написав: «Автомайдан повідомляє, що по Богатирській крізь їхній стрій прорвалися 25 автобусів з «Беркутом». Розбили машини, затримали одного з активістів».

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва у неділю, 19 січня, почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.

Мітингуючі кидають в правоохоронців камінням, а також підпалили кілька міліцейських вантажівок та автобусів. Правоохоронці безперервно використовують світлошумові та газові гранати. Вони підвезли до місця сутичок водомет.