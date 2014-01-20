У Львові Автомайдан заблокував виїзд солдат з військової частини на Київ - ЗМІ



Про це ІА ZIK повідомив один з активістів Автомайдану Львів.

За його словами, до автомайданівців надійшла інформація, що військовослужбовців частини, що на Рубчака, хочуть відправити в Київ на придушення протесту.

Щоб не допустити цього учасники Автомайдану заблокували виїзд з військової частини.

На місці перебуває 30 авто.

Як повідомляв УНІАН, з 15 години 19 січня тривають сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва, які почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції на вулиці Грушевського у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.

Мітингуючі кидають в правоохоронців камінням, а також підпалили кілька міліцейських вантажівок та автобусів. Правоохоронці безперервно використовують світлошумові та газові гранати. Вони підвезли до місця сутичок водомет. Поранення вже дістали майже сто осіб – як мітингуючих, так правоохоронців.