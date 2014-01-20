Масові заворушення на Грушевського тривають вже понад 10 годин

Працівники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ витримують постійні напади мітингувальників, проте утримуються від застосування сили, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається в повідомленні, «у бік правоохоронців постійно летить каміння, піротехнічні засоби, пляшки із запалювальною сумішшю. Знищено 4 автобуси та 2 автомобіля ЗІЛ, що їх підпалили нападники».

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Як повідомляв УНІАН, станом на 1.30 понеділка, 20 січня, біля стадіону «Динамо» в Києві, де тривають сутички з правоохоронцями, перебувають більш як тисяча активістів.