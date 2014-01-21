Львівські силовики вдячні мешканцям міста за блокаду

Як передає Gazeta.ua, вже більше доби продовжується блокування львів'янами силовиків.

Виїзд з міліцейської бази на вулиці Стрийській люди забарикадували підручними матеріалами, зокрема, гумовими покришками, підтягнули туди бочки, в яких палять вогнища.

На дворі мінусова температура й мете сніг. Люди підносять мітингувальникам гарячий чай та їжу.

На території спецпідрозділу "Беркуту" страйкарі бачили близько 15 бійців, двоє з них були з автоматами.

Посеред протестувальників ходять молоді люди і закликають зранку заблокувати усі адмінбудівлі у місті Львові. Частина людей їх підтримує, а дехто називає провокаторами. Водночас жодних конфліктів на місці подій не виникало.

Бійці внутрішніх сил, коли біля них немає керівництва, дякують мітингувальникам за те, що вони їх блокують і не дають виїхати на Київ.

Є інформація, що о 3-4-й годині ночі керівництво львівських силовиків спробує таки вивезти своїх бійців до столиці.