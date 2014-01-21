Міліція зруйнувала катапульту мітингувальників

Правоохоронці в ході контратаки і сутички на вулиці Грушевського в Києві з демонстрантами, озброєні щитами і палицями, змогли зламати побудовану з підручних матеріалів катапульту, повідомляє РИА Новости.

Спочатку співробітники спецназу МВС "Беркут" невеликими групами підходили до лінії оборони демонстрантів, стріляючи в них світло-шумовими гранатами і кидаючи камінням. При цьому попереду груп міліції йшли спецназівці зі щитами. Зробивши вилазку, міліція відходила назад.

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Після цього правоохоронці почали наступ широким фронтом - вся колона з військовослужбовців внутрішніх військ і співробітників "Беркута" рушила в бік лінії захисту демонстрантів, кидаючи в них каміння. В результаті катапульта, яку незадовго до цього демонстранти підсунули ближче до "лінії фронту", була зруйнована. Після цього правоохоронці відступили.

У той же час демонстранти продовжують кидати в бік міліції каміння і пляшки із запальною сумішшю, стріляють феєрверками. Ситуація залишається напруженою.