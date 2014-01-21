Кількість постраждалих міліціонерів зросла до 110 осіб - МВС
09:59, 21 січня 2014Політика
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У МВС повідомляють про 110 постраждалих під час зіткнень на Грушевського
Працівники правоохоронних органів намагаються загасити на собі вогонь / mvs.gov.ua
119 працівників органів внутрішніх справ вже звернулися за медичною допомогою, 80 з них госпіталізовані, повідомляється на офіційному сайті МВС.
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Працівники правоохоронних органів намагаються загасити на собі вогонь / mvs.gov.ua
У потерпілих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, опіки, колото-різані рани та отруєння невідомими речовинами.
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