Кількість постраждалих міліціонерів зросла до 110 осіб - МВС

У МВС повідомляють про 110 постраждалих під час зіткнень на Грушевського

119 працівників органів внутрішніх справ вже звернулися за медичною допомогою, 80 з них госпіталізовані, повідомляється на офіційному сайті МВС. Читайте такожМіліція розпалила велике багаття на сходинках Національного художнього музею У потерпілих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, опіки, колото-різані рани та отруєння невідомими речовинами.

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