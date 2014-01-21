На Грушевського відновилися сутички, чути постріли

21:52, 21 січня 2014
Політика
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Перемир’я на вулиці Грушевського у Києві закінчилося

На Грушевського знову стріляють

Як передає кореспондент УНІАН, в бік правоохоронців полетіло декілька «коктейлів Молотова».

Люди, які стояли біля паркана між стадіоном «Динамо» та Маріїнським парком поспішно спускаються вниз на площу перед стадіоном. Чути також постріли з боку міліції. Газ ще не задіювали.

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