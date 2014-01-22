Побитий Ігор Луценко переживає за свого товариша по нещастю

03:35, 22 січня 2014
Політика
1 0

У викраденого активіста Ігоря Луценка струс мозку, вибитий верхній зуб і пошкоджений нижній, підбите око, і ломом травмована нога.

Игорь Луценко

Про це він сказав у лікарні Борис.

Луценко на назвав Луценко назвав не всі свої травми.

Попри власний стан, активіст більше переживає  за викраденого разом з ним Юрія Вербицького, стан якого може бути набагато гірший.

За словами Луценка,  з Вербицьким поводилися жорсткіше, бо "він львів'янин, бандерівець". На його думку, активіста після побиття могли відправити до одного з райвідділків міліції.

Нагадаємо, вчора вночі Ігоря Луценка викрали невідомі.У вівторок увечері Луценко нарешті вийшов на зв'язок. Пояснив, що його 12 годин допитували невідомі, після чого викинули у лісі. Доля ще одного чоловіка якого викрали разом із ним, залишається невідомою. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter