Держдума Росії ухвалила заяву «Про загострення ситуації на Україні»

У заяві наголошується, що протести в Україні набувають «все більш масштабного і агресивного характеру», «по суті, мають місце спроби повалення легітимних інститутів влади в країні силовим шляхом».

Наголошується, що тривають несанкціоновані мітинги, захоплення і блокування адміністративних будівель, погроми, руйнування історичних монументів, включаючи пам'ятники героям, загиблим в роки Великої Вітчизняної війни. При цьому правоохоронні органи, що забезпечують дотримання громадського порядку, піддаються нападам організованих груп, які використовують холодну зброю і пальну суміш.

«Обстановка в країні дестабілізується, є постраждали як серед протестувальників, так і серед співробітників правоохоронних органів. Шкода, що все це провокується і використовується представниками опозиції, які цинічно називають себе прихильниками демократії», - заявляють російські депутати.

При цьому вони зазначають, що відповідальність за загострення ситуації в Україні, крім представників екстремістської частини опозиції, несуть і західні політики, які грубо втручаються у внутрішні справи суверенної України, виступаючі на мітингах, організованих опозицією.

Держдума РФ попереджає про неприпустимість зовнішнього тиску на Україну, нав'язування їй геополітичного вибору на користь асоціації з Європейським Союзом.

Російські депутати заявляють, що підтримують рішення керівництва Росії про надання Україні стабілізаційного кредиту і зниження ціни на газ без жодних політичних умов з метою підтримки «братського українського народу». Депутати Держдуми запевняють, що нададуть повну законодавчу підтримку спільним масштабним проектам у сферах економіки, науки, культури.

Крім того, Держдума знову звертається до опозиційних сил України, які «здійснюють протиправні дії, із закликом відмовитися від насильства в будь-якій формі, негайно припинити силове протистояння, вступити в конструктивний діалог із владою, вирішувати всі проблеми, що стоять перед українським суспільством, у суворій відповідності з Конституцією і національним законодавством».