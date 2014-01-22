Тимошенко закликала силовиків «не брати кров українців на свої душі»

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Тимошенко, яку зі сцени на Майдані Незалежності зачитала її донька Євгенія.

У своїй заяві Тимошенко нагадала, що сьогодні загинули мітингувальники. У зв’язку з цим вона закликала людей на Майдані вшанувати загиблих хвилиною мовчання.

«Я оплакую всіх мирних людей разом з їхніми батьками, разом з усіма, хто відчуває цей біль», - зазначила в заяві Тимошенко.

На думку Тимошенко, після нинішніх подій Президент України Віктор Янукович «більше жодної хвилини не має права займати президентську посаду».

Екс-прем’єр закликала українців «повставати за своїх дітей, за своїх батьків, за себе».

«Я звертаюсь до всіх людей в будь-яких погонах держави Україна, хто зараз там та чує нас з телебачення: не беріть кров українців на свої душі. Ані робота, ані зарплата, ані погони не варті смерті вашої душі», - сказала в заяві Тимошенко, і закликала також «переходити на сторону країни».

Крім того, у заяві вона звернулася до лідерів демократичного світу з проханням «відкрити другий масштабний фронт проти диктатури, встановленої в Україні».

«Чим довше ви будете це відкладати, тим більше мирних українців загине на полі бою за свободу», - говориться в заяві.