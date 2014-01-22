Заарештовано вже 10 активістів Євромайдану, готується арешт ще 16 осіб
Суд арештував 10 підозрюваних у масових заворушеннях на Грушевського, на його розгляд внесені клопотання про арешт ще 16 підозрюваних
Районними судами Києва за клопотаннями слідчих та прокуратури першим десятьом підозрюваним у масових заворушеннях, що почалися 19 січня на вул. Грушевського, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Також внесено клопотання про обрання запобіжного заходу ще 16 підозрюваним.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
"За матеріалами слідства усі ці особи брали безпосередню участь у масових заворушеннях біля стадіону Динамо на вулиці Грушевського, що супроводжувалися насильством, погромами, підпалами, знищенням майна та опором представникам влади", - наголосили у прокуратурі.
Також у повідомленні зазначається, що ці дії правопорушники вчиняли із застосуванням зброї, бейсбольних бит, бордюрного каміння та "коктейлів Молотова", наражаючи при цьому на небезпеку життя багатьох людей.
Затримання активістів відбулося в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 294 КК України (Масові заворушення).
Зазначимо, що на даний час 29 осіб підозрюються у вчиненні масових заворушень у центрі столиці.