Заарештовано вже 10 активістів Євромайдану, готується арешт ще 16 осіб

Районними судами Києва за клопотаннями слідчих та прокуратури першим десятьом підозрюваним у масових заворушеннях, що почалися 19 січня на вул. Грушевського, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Також внесено клопотання про обрання запобіжного заходу ще 16 підозрюваним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

"За матеріалами слідства усі ці особи брали безпосередню участь у масових заворушеннях біля стадіону Динамо на вулиці Грушевського, що супроводжувалися насильством, погромами, підпалами, знищенням майна та опором представникам влади", - наголосили у прокуратурі.

Також у повідомленні зазначається, що ці дії правопорушники вчиняли із застосуванням зброї, бейсбольних бит, бордюрного каміння та "коктейлів Молотова", наражаючи при цьому на небезпеку життя багатьох людей.

Затримання активістів відбулося в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 294 КК України (Масові заворушення).

Зазначимо, що на даний час 29 осіб підозрюються у вчиненні масових заворушень у центрі столиці.