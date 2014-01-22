МВС закликає не ходити в центр Києва

Про це повідомляє сайт МВС.

"У зв’язку з останніми подіями, що відбуваються у центрі Києва, залишається високою ймовірність отримання тілесних ушкоджень від агресивно налаштованих учасників масових заворушень", - сказано в повідомленні.

Також у відомстві наголосили, що міліція несе службу з охорони громадського порядку без вогнепальної зброї, проте може її застосовувати у випадках, передбачених законодавством.

Читайте такожМВС вивело на Грушевського бронетехніку"Працівники органів внутрішніх справ завжди несуть службу з охорони громадського порядку без вогнепальної зброї, у тому числі – зараз у центрі Києва.

Проте у разі підтвердження фактів застосування вогнепальної зброї учасниками масових акцій правоохоронці матимуть підстави застосувати вогнепальну зброю на підставі статті 15 (Застосування вогнепальної зброї) та статті 151 (Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції) Закону України «Про міліцію»", - заявляють в МВС.