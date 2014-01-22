Мобільні оператори не можуть розслідувати незаконну розсилку смс без письмових заяв від абонентів

Про це повідомив УНІАН директор з корпоративних зв`язків «Київстар» Михайло Шуранов.

«Ініціювати цей процес (розслідування - УНІАН) мають абоненти, які письмово звертаються зі скаргою, вказуючи номер, який належить їм, і вказуючи конкретні смс-повідомлення», - сказав він.

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За його словами, для проведення розслідування оператору необхідно ідентифікувати номер абонента і отримати згоду на проведення розслідування, що передбачено законом «Про захист персональних даних».

«Для того щоб це відстежувати, потрібно , щоб абонент прийшов і сказав« Ось номер, я його власник. Я хочу, щоб ви розібралися», - зазначив Шуранов.

При цьому він додав, що на сьогодні «Київстар» не отримував від абонентів письмових заяв з проханням провести розслідування про незаконну смс-розсилку.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня деякі абоненти українських мобільних операторів , які перебувають у центрі Києва, отримали смс-повідомлення про те, що вони зареєстровані як учасники масових заворушень. При цьому оператори зв`язку спростували причетність до незаконної смс-розсилки.