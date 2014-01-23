Львівський губернатор Сало подав у відставку - ЗМІ
14:07, 23 січня 2014Політика
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Під тиском протестувальників голова Львівської облдержадміністрації Олег Сало написав заяву на звільнення.
Сало подав у відставку
Сьогодні кілька тисяч львів’ян прийшли з пікетом під Львіську ОДА, вимагаючи зустрічі з головою ОДА Олегом Салом. Люди взяли в облогу приміщення обласної адміністрації.Про це повідомляє ZIK.
Під тиском мітингувальників Олег Сало, який вийшов до людей, написав заяву на звільнення.
У Львівській облраді обговорюють створення власних виконавчих органів на перебирання влади у свої руки.
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