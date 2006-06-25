Вилучення гідрографічних об’єктів у Криму зірване

Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Студентське братство” констатує, що військовослужбовці Чорноморського флоту Російської Федерації не дозволили співробітнику Державної виконавчої служби розпочати у Севастополі вилучення на користь України 31 навігаційно-гідрографічного об’єкта.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер „Студентського братства” Олег ЯЦЕНКО, 23 і 24 червня семеро активістів очолюваної ним громадської організації провадили громадський моніторинг того, як відділ примусового виконання рішення суду Державної виконавчої служби у Севастополі здійснює спроби повернути Україні маяки та інші навігаційно-гідрографічні об’єкти.

„Ми констатуємо, що представником виконавчої служби 23 червня було здійснено спробу пройти на територію військових частин ЧФ РФ, де використовуються 22 гідрографічно-навігаційних об’єктів, а 24 червня - 9 об’єктів; на даний момент ці спроби закінчено, але, на жаль, на жоден з об’єктів російські військовослужбовці не допустили представників виконавчої служби для реалізації рішення суду”. За словами О.ЯЦЕНКА, згідно зі ст. 382 Кримінальному кодексу України (невиконання судового рішення - УНІАН), подібне можна розцінити як кримінальні діяння.

У зв’язку з цим „Студентське братство” звертає увагу громадськості і керівництва Української держави на те, що, „на жаль, Україна досі не змогла провести діалог з Росією таким чином, щоб російська сторона не порушувала самих норм Конституції України, законів та угод щодо умов перебування ЧФ РФ на території України, адже виходячи з положень Конвенції ООН з морського права, а також Конвенції ООН щодо боротьби з незаконними актами, спрямованими проти безпеки мореплавства, невиконання рішення судів, які мають обов’язковий характер, дії Росії можна розцінити як злочинні”, - заявив лідер організації.

Крім того, вважає О.ЯЦЕНКО, „Україна, вкотре інформаційно програє в питанні повернення власних же об’єктів”. Він стверджує, що „виконавча служба, на відміну від росіян, свідомо уникає спілкування з пресою і громадськими організаціями в питанні повернення маяків, до якого вона вдавалася останні два дні”. Водночас, зазначив лідер „Студентського братства”, на маяку „Сарич” російська сторона заздалегідь розташувала знімальну групу телекомпанії НТВ, „яка в результаті знову розповіла світу про начебто чергову спробу захоплення Україною кримських маяків”.

О.ЯЦЕНКО повідомив, що „Студентське братство” закликає Національну раду з питань телебачення і радіомовлення дати правову оцінку тим фактам, що „низка українських телеканалів безальтернативно користується інформаційними матеріалами прес-служби російського ЧФ”.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Севастополі військовослужбовці ЧФ РФ не пропустили представника Державної виконавчої служби у Севастополі Олену СНЕСЕР і понятих на територію військової частини, яка утримує маяк “Костянтинівський вихідний передній”. Представник Державної виконавчої служби прибула до частини з метою виконання рішення Севастопольського господарсько-апеляційного суду від 13 квітня 2005 року, за яким російська сторона мала повернути усі навігаційно-гідрографічні об’єкти, розташовані від мису Лукул до мису Сарич. Військовослужбовці російського флоту пояснили тоді, що вони не мають права пропустити виконавчу службу на територію російської військової частини без дозволу командування ЧФ РФ.

Водночас, 23 червня в прес-службі ЧФ РФ повідомили, що "представники служби Гідрографії флоту роз`яснили прибулим, що їхні дії не відповідають базовим угодам по ЧФ, при цьому судовим виконавцям було відмовлено в прийомі розпорядження і підпису будь-яких документів".

"Командування ЧФ розглядає дії судових виконавців як спробу неправомірного вилучення майна флоту з використанням судової системи, що не відповідає досягнутим раніше домовленостям" в рамках двосторонньої підкомісії по Чорноморському флоту, підкреслили в прес-службі ЧФ.

Довідка УНІАН. 20 січня заступник глави Секретаріату Анатолій МАТВІЄНКО заявив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає об`єкти гідрографії на території України її власністю.

Таких об`єктів, за словами А.МАТВІЄНКА, всього 101, із них, починаючи з 2002 року, переведено під юрисдикцію України 64, на сьогоднішній день, включаючи ялтинський маяк – 65.

Тому всі ці об`єкти повинні бути передані Україні, а умови спільного використання з Чорноморським флотом РФ – і є те, що повинне бути вирішене, сказав А.МАТВІЄНКО.

14 січня цього року міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявив, що вважає законним процес повернення в свою власність маяків на території Криму. "Своє не можна захоплювати, своє можна тільки повертати. Росія незаконно утримувала всі об`єкти навігаційної служби гідрографії. В даному випадку йде законний правовий процес в межах законодавства України", - сказав міністр.

Водночас російський міністр оборони України Сергій ІВАНОВ неодноразово заявляв про те, що російська сторона не збирається виконувати рішення „сільських” та інших судів, за його словами, питання має вирішуватися на міждержавному рівні.