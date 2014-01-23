Лідери опозиції пішли на переговори з Януковичем

Лідер “УДАРу” Віталій Кличко разом з лідерами “Батьківщини” Арсенієм Яценюком та “Свободи” Олегом Тягнибоком пішли в Адміністрацію Президента на переговори з Президентом Віктором Януковичем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу».

При цьому в партії нагадали, що час переговорів протягом дня неодноразово змінювався.

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Зранку Кличко закликав до перемир’я на вулиці Грушевського, поки триватимуть переговори. Тому перед походом на Банкову політик знову заїхав на Грушевського, щоб закликати людей не чинити будь-яких дій.

“Зараз тут не лунають постріли і нічого не палає. Це дуже важливо. Я закликаю вас утримати мир. Я йду на переговори з Януковичем. Після того я повернуся сюди. Тому звертаюся до кожного: тримайтеся, жодної агресії, щоби не сталося нового кровопролиття. Бо це – сценарій влади!” – наголосив Кличко.

Зараз на Грушевського багато людей. Вони розчищають сніг і спілкуються один з одним, зазначається в повідомленні.