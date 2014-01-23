На Грушевського триває перемир’я

Частина з них займається укріпленням барикад, їх вже зведено кілька по вулиці Грушевського, які укріплюються переважно за рахунок мішків з льодом та снігом. Мітингувальники також зібрали достатньо шин для можливого розпалення вогнищ та збирають у купи каміння, яке очевидно планують використати при сутичках з міліцією.

На вулиці немає представників опозиції, крім Юрія Луценка, який просто спілкується з мітингувальниками. На запитання кореспондента УНІАН, чи є у нього якась інформація про перебіг перемовин в Адміністрації Президента, він відповів, що інформацією не володіє. Луценко також висловив припущення, що у разі подальшої ескалації конфлікту, міліція знову може зробити спробу атакувати Майдан не лише з боку Європейської площі, але й з інших напрямків.

Читайте такожВулиця Грушевського. Випалена земляЯк повідомляв УНІАН, на Грушевського у центрі Києва мітингувальники встановили 4 нові барикади. Вони укріпили першу лінію барикад, яка складається із спаленої спецтехніки біля пам’ятника Лобановському.

Також вони зводять ще одну барикаду в безпосередній близькості до першої навпроти стадіону «Динамо».

Також мітингувальники нещодавно звели барикаду біля Інституту української мови Національної академії наук України, яка сягає понад 2 м заввишки.

Крім того, ще вчора була зведена барикада навпроти готелю «Дніпро».

Наразі частина мітингувальників розчищає сніг на проїжджій частині.