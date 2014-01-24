«Регіонали» Львівщини вимагають перевиборів Ради і Президента

Про це йдеться в заяві ЛОО ПР з приводу подій в країні.

У тексті заяви, переданій УНІАН, наголошується, що «Львівська обласна організація Партії регіонів розділяє біль українців за загиблими на Євромайдані у Києві».

«Відповідальність за смерть людей в мирний час лягає в першу чергу на владу, яка наділена повноваженнями і зобов’язана захищати честь, гідність і життя кожного громадянина держави, навіть якщо він порушує закон. Очевидно, що будучи зорієнтованим на настрої тільки певної частини громадян України, лідери Партії регіонів після того, як прийшли до влади, не зуміли чи не захотіли дослухатись до позиції іншої частини українців», - йдеться у заяві.

«Регіонали» Львівщини зазначають, що «наші намагання внести корективи в цю політику наштовхувались на зверхність і самовпевненість київських функціонерів. Заради об’єктивності слід зазначити, що утвердитися їм в цій позиції допомагали і наші земляки, що заради посад чи політичних дивідендів торгували принципами у відстоюванні інтересів рідного краю».

Автори заяви переконані, що «сьогодні є очевидно, що ті програмні засади, з якими Партія регіонів йшла на вибори, не виконуються».

Вони зазначають, що замість обіцяної стабільності і євроінтеграції, країна поставлена на грань громадянської війни, хаосу та розколу. А тому вимагають негайно скликати з’їзд партії.

«Згідно з європейською практикою, голова Партії регіонів Микола Азаров, її керівництво на з’їзді мають подати у відставку. З’їзд партії мав би обрати нового лідера, а Президент – оголосити позачергові вибори до Верховної Ради, сформувати новий уряд. Це є демократичний шлях», - наголошується у заяві «регіоналів» Львівщини.

Також у заяві вказується, що «розсудити владу і опозицію вправі тільки український народ. І не на майданах, а через вибори. Спочатку до Верховної Ради, а потім і Президента Тільки так ми можемо поставити крапку в подальшому загостренні протистояння громадянського суспільства».