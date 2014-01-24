У ЄС заявили, що вимога Фюле до Януковича буде "дуже чіткою"

Єврокомісар з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле буде дуже чітко розмовляти з Президентом України Віктором Януковичем щодо ситуації в Україні.

Про це у коментарі УНІАН повідомив радник з політичних питань Представництва ЄС в Україні Хуан Мануель Вілаплана Лопез.

“Дипломатична місія дуже стурбована ситуацією в Україні, і Фюле буде дуже чітко розмовляти з українським керівництвом”, - наголосив Лопез.

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“Те, що відбувається в Україні, що стосується порушення прав людини, - то вимога ЄС буде дуже чітка — про те, що це неприпустимо. Те, що було повідомлено в ЗМІ, викликає у нас занепокоєння. І наша позиція з цього питання принципова”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 січня Фюле здійснить візит до Києва, де планує зустрітися з Президентом України, представниками українського уряду, опозиції та громадянського суспільства».