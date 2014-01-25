У Вінниці перед захопленою будівлею ОДА будують барикади

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час сотні співробітників міліції біля будівлі ОДА склали щити і не вживають ніяких дій, але люди почали будувати на вулиці барикади, побоюючись штурму правоохоронців.

Також активісти на вивіску ОДА та облради повісили перевернутий портрет Президента України Віктора Януковича з написом «Зека геть!».

Керівник ОДА Іван Мовчан та голова облради Сергій Татусяк покинули приміщення і не написали жодних заяв.

Зараз у приміщенні ОДА та облради знаходяться мітингувальники, а також начальник міліції Вінницької області Віктор Русин, який намагається домовитися з керівниками обласних організацій «Свободи» та «Батьківщини» розставити пости в захопленому активістами приміщенні разом зі співробітниками міліції для запобігання мародерству і розбоям.

Крім того, зараз прямо на вулиці лікарі надають допомогу постраждалим від зіткнень людям, оскільки вони бояться звертатися до лікарні. За даними лікарів, таких потерпілих близько 5, у них осколкові рани від вибухів гранат, які кидалися в натовп.

Постраждалих співробітників міліції «швидкими» доставили у лікарню швидкої медичної допомоги. У самій лікарні кореспонденту УНІАН підтвердили, що до них вже доставлені 9 постраждалих правоохоронців. Щодо інших поранених, то в лікарні сказали, що доставлені тільки співробітники міліції.