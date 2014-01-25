Дарницький райсуд Києва заарештував на 60 діб п’ятьох активістів Автомайдану

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу» з посиланням на члена фракції «УДАР» Олександра Мочкова, який перебував на судових засіданнях.

«Справу Фролова не розглядали, адже він у важкому стані знаходиться у лікарні. Щодо всіх інших суд виніс написані «під копірку» рішення – арешт на 60 діб за ч. 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Це саме та стаття, за якою були внесені зміни «голосуванням руками» 16 січня. Хлопцям загрожує від 2 до 6 років», - наголосив Мочков.

Він також повідомив, що арештованих побито. «Зокрема Денисові Рубцову наклали 17 швів на голові. У нього гематоми та струс мозку. В інших хлопців – по всьому тілу забої та синці від беркутівських берців та кийків, у одного з них зламана рука. Хлопці розповідають, що їх у міліції ставили на коліна та знущалися», - зазначив Мочков.