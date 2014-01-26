У протистояннях біля Дніпропетровської ОДА в неділю постраждало 6 журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, про постраждалих операторах і журналістку місцевого ”34 телеканалу” повідомили журналісти на сайті каналу.

«Оператор Сергій Кочет отримав поранення в спину з травматичного зброї, у оператора Данила Петеримова травма руки. Журналіст Наталя Свєтлова отримала забої та синці від ударів палицями. Крім того, нападники розбили камеру нашої знімальної групи», - йдеться на сайті ”34 телеканалу”.

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Ще один оператор центрального каналу отримав поранення шиї від удару каменем від «тітушок».

Журналісту газети «Вести» Ярославу Маркіну «тітушки» розбили ноутбук на очах співробітників міліції.

У будівлі облдержадміністрації, «тітушки» погрожували журналістці газети «Урядовий кур'єр» Наталі Біловицькій.

«Я робила фото в залі ОДА де «тітушки» переодягалися. Вони увійшли як раз в зал, побачили мене, обступили, забрали, обшукали і порвали сумку. Шукали фотоапарат. Стали брудно лаятися. Пригрозили взяти мене за ноги і витрусити з мене флешку. Довелося віддати», - розповіла Біловицька.

Журналістка зазначила, що її звернення до начальників міліції результатів не дало.

«Ніхто не пішов одразу розбиратися. Сказали написати заяву в райвідділ. Керівник прес-служби ОДА пообіцяла відшкодувати вартість сумки», - зазначила Біловицька

. У понеділок журналісти мають намір звернутися в міліцію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в результаті протистояння учасників Народного віче, міліції й «тітушок» біля стін Дніпропетровської обласної державної адміністрації постраждало 10 осіб, четверо госпіталізовані.

Більше 2 тисяч учасників Народного віче у Дніпропетровську, вирішили пікетувати обласну державну адміністрацію, зустріли близько 200 молодих людей спортивної зовнішності з палицями і жовтими пов'язками на рукавах, які пікетувальників почали закидати димовими шашками.