Двом активістам за перевезення шин на Майдан суд дав місяць СІЗО

Як повідомляють активісти в співтоваристві Євромайдан SOS, два суду над активістами, яких затримали за перевезення шин, відбулися 26 січня.

Як повідомила знайома Овсієнка, ДАІ затримала активіста 24 січня о 13:45 на бул. Лесі Українки.

"Спочатку його повезли для дачі пояснень у Печерський райвідділ МВС, потім у Солом'янський. До 00:00 жодних пояснень щодо підстав для затримання Михайла йому ніхто не давав. Працівників райвідділу не могли дати жодних пояснень на прохання близьких. Було очевидно, що вони чекають вказівки. В годину ночі слідчий наказав: "не відпускати". Склали протокол, з порушеннями", - зазначає знайома, яка давала пояснення разом з Овсієнко.

В дві години ночі до Михайла запросили адвоката. На наступний день о 9:00 у райвідділі вже з'ясувалося, що Овсієнко інкримінують масові заворушення на Грушевського спільно з 3-5 тисячами осіб.

Захист Михайла Овсієнко має намір подавати апеляцію на рішення Солом'янського суду.