Депутат від "Батьківщини" виграв суд проти Кличка - ЗМІ

Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення, яким зобов'язав Віталія Кличка відповісти, чи є у нього право постійного проживання в Сполучених Штатах Америки та Німеччини, повідомляє газета "Закон і Бізнес".

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У рішенні суд послався на практику Європейського суду з прав людини, згідно з якою у громадськості є право бути поінформованою, зокрема, про аспекти життя публічних осіб, і таке право є основоположним для демократичного суспільства.

Також суд зазначив, що межі допустимої інформації щодо посадових та службових осіб, політичних діячів, які виконують офіційні функції, можуть бути ширшими порівняно з межами такої ж інформації щодо звичайних громадян.

Раніше депутат Одеської обласної ради фракції ВО "Батьківщина" Василь Задорожнюк звернувся в суд з позовом з вимогою надати інформацію про наявність у Віталія Кличка права постійного проживання в зарубіжних країнах - Німеччині та Сполучених Штатах Америки. Приводом для звернення до суду стало ігнорування відповідного запиту депутата Віталієм Кличком.