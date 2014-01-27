Регіонал пропонує ліквідувати "Беркут"

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови “Про прийняття Кабінетом міністрів України заходів для забезпечення прав і свобод людини під час мирних зібрань”.

Текст проекту (№4018), автором якого є народний депутат від Партії регіонів Микола Рудьковський, розміщений на офіційному сайті парламенту.

Основною метою прийняття постанови, на думку автора, є зниження напруженості в суспільстві, зменшення факторів, які сприяють ескалації насильства і забезпечення прав і свобод людини.

"Проектом передбачено рекомендувати Кабінету міністрів України ліквідувати спеціальний підрозділ «Беркут» МВС України, скасувати останні зміни в нормативно-правову базу щодо регулювання застосування спеціальних засобів, заборонити правоохоронним застосування вогнепальної та іншої стрілецької зброї під час забезпечення громадського порядку на мирних заходах, демонстраціях, мітингах тощо", - йдеться в пояснювальній записці.

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Раніше сьогодні у Верховній Раді зареєстрований законопроект «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про забезпечення реалізації повноважень Верховної Ради України при визначенні структури Міністерства внутрішніх справ України».

Текст проекту закону (№4016), автором якого є народний депутат від «Удару» Микола Паламарчук, розміщений на офіційному сайті парламенту.

Зокрема, документом пропонується заборонити утворення спецпідрозділів міліції без рішення парламенту