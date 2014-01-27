Регіонал пропонує ліквідувати "Беркут"

13:42, 27 січня 2014
Політика
1 0

У Верховній Раді зареєстровані законопроекти про ліквідацію спеціального підрозділу "Беркут" та заборону утворення спецпідрозділів міліції без дозволу парламенту. 

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови “Про прийняття Кабінетом міністрів України заходів для забезпечення прав і свобод людини під час мирних зібрань”.

Текст проекту (№4018), автором якого є народний депутат від Партії регіонів Микола Рудьковський, розміщений на офіційному сайті парламенту.

Основною метою прийняття постанови, на думку автора, є зниження напруженості в суспільстві, зменшення факторів, які сприяють ескалації насильства і забезпечення прав і свобод людини.

"Проектом передбачено рекомендувати Кабінету міністрів України ліквідувати спеціальний підрозділ «Беркут» МВС України, скасувати останні зміни в нормативно-правову базу щодо регулювання застосування спеціальних засобів, заборонити правоохоронним застосування вогнепальної та іншої стрілецької зброї під час забезпечення громадського порядку на мирних заходах, демонстраціях, мітингах тощо", - йдеться в пояснювальній записці.

Читайте такожВ ПР зареєстрували законопроект про скасування законів 16 січня

Раніше сьогодні у Верховній Раді зареєстрований законопроект «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про забезпечення реалізації повноважень Верховної Ради України при визначенні структури Міністерства внутрішніх справ України».

Текст проекту закону (№4016), автором якого є народний депутат від «Удару» Микола Паламарчук, розміщений на офіційному сайті парламенту.

Зокрема, документом пропонується заборонити утворення спецпідрозділів міліції без рішення парламенту

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter