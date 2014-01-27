Фюле сьогодні знову прибуде до України

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив речник єврокомісара Петер Стано.

«Підкреслюючи продовження зусиль щодо України та пошуку шляху виходу з кризи, єврокомісар Фюле сьогодні знову відлітає до Києва», - поінформував речник єврокомісара.

Як повідомлялося, єврокомісар Фюле минулого тижня відвідував Київ, де зустрівся з Президентом України Віктором Януковичем, опозиційними лідерами та представниками громадянського суспільства.

Також 30-31 січня Київ планує відвідати Високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кетрін Ештон.