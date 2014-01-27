Фюле сьогодні знову прибуде до України
13:53, 27 січня 2014Політика
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Єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле сьогодні прилетить до Києва.
Фюлє повертається в Україну
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив речник єврокомісара Петер Стано.
«Підкреслюючи продовження зусиль щодо України та пошуку шляху виходу з кризи, єврокомісар Фюле сьогодні знову відлітає до Києва», - поінформував речник єврокомісара.
Як повідомлялося, єврокомісар Фюле минулого тижня відвідував Київ, де зустрівся з Президентом України Віктором Януковичем, опозиційними лідерами та представниками громадянського суспільства.
Також 30-31 січня Київ планує відвідати Високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кетрін Ештон.
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