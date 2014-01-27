Дебати щодо України можуть стати головною темою сьогоднішньої сесії ПАРЄ

Про це пише видання КоммерсантЪ-Украина.

Одним із головних пунктів порядку денного мають стати термінові дебати про ситуацію в Україні, із запитом про проведення яких звернулися естонський депутат Майліс Репс і шведський парламентарій Маріетта де Пурбе-Лундін, які стежать за виконанням зобов'язань Києва перед Радою Європи. У своїй заяві доповідачі засуджують "як провокації радикальних демонстрантів, що призвели до насильства, так і надмірне застосування сили правоохоронними органами при розгоні протестних акцій", і вимагають, щоб влада України негайно перейшла "до відкритого і ефективного діалогу з силами, що об'єдналися на Євромайдані".

Крім того, ПАРЄ вимагатиме скасування законів України, що набули чинності 22 січня, обмежують участь в мітингах, поширення інформації в Інтернеті та діяльність за рахунок зарубіжних грантів.

Читайте такожПАРЄ називає скандальні закони 16 січня недемократичнимиВ українській делегації сподіваються, що знизити загострення пристрастей дозволять останні ініціативи Президента України Віктора Януковича, який пообіцяв переглянути спірні закони і запропонував лідерам опозиції пости в уряді.

"Змінимо закони, оголосимо амністію затриманим, а Яценюк і Кличко хай тепер роботою займаються, а не демагогією", - заявив член української делегації, народний депутат від Партії регіонів Володимир Вечерко. Євродепутатам він порадив "пригадати, що в Україні є демократично обраний Президент, а не підтримувати захоплення держустанов і не займатися саморекламою".

Опоненти влади мають намір довести в ПАРЄ, що "пропозиції Януковича - блеф і затягування часу, як заявив представник фракції "Батьківщина" в українській делегації народний депутат Володимир Ар’єв.

"Потрібно законодавчо обмежити владу Президента. А так немає жодної гарантії, що через місяць новий прем'єр не опиниться у відставці, а маховик репресій не розкрутиться з новою силою", - пояснив депутат. Він висловив сумнівув можливості ефективного діалогу влади і опозиції, пославшись на ситуацію в українській делегації в ПАРЄ. "Раніше ми хоч віталися, а зараз навряд чи взагалі розмовлятимемо один з одним", - сказав Арьєв.

Представникам обох таборів проте доведеться відповісти на питання про геополітичний вибір України, зазначає видання. Доповідачі по Україні заявили, що "Київ відвертається від Європи". З цим згодні й багато депутатів.