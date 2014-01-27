Захоплення ОДА можуть призвести до затримки бюджетних виплат - експерт

Таку думку висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що це пов'язано з процедурою надходження коштів з центрального бюджету в регіональні і далі на місця.

«Більше того, Мінфін і Держказначейство могли б обґрунтовано призупинити трансфер до нормалізації обстановки. Зрозуміло, що це вплине на динаміку виплат», - сказав експерт.

Устенко додав, що станом на початок року на єдиному рахунку Держказначейства перебувало 1,7 млрд грн, тобто, майже в 4 рази більше, ніж рік тому. «Тим самим, коштів не так вже й мало, але вони повинні дійти до адресата. У цьому зв'язку треба зазначити, що ряд виплат встигли профінансувати по всій ланцюжку ще до початку захоплень. Так, вже до 25 січня Пенсійний фонд завершив фінансування січневих виплат у всіх регіонах України на загальну суму 21,2 млрд грн. Власне, пенсії виплачуються по особливих каналах ПФ без особливої участі місцевих властей. Але така ситуація не за всіма напрямами», - зазначив аналітик.

За його оцінкою, дестабілізація не тільки ускладнює проходження фінансів, але і провокує чиновників на місцях затримувати виплати, щоб досягти якихось локальних цілей.

«Ці цілі не обов'язково корупційні, просто ситуація з центральним бюджетним фінансуванням непроста з 2013 р ., і якщо можна прикритися «революцією», то простіше сконцентрувати максимум ресурсів на бажаних напрямках. Це може бути завершення раніше розпочатих, але недофінансованих проектів тощо, і здатне привести до затримок виплат за іншими статтями», - резюмував Устенко.