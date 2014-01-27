На мітинг в Києві приїдуть дві тисячі кримчан - депутат

Кілька поїздів із двома тисячами жителів Криму мають у понеділок рушити із Сімферополя до Києва на мітинг на підтримку влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат Верховної Ради АРК Юхим Фікс (фракція «Регіони Криму») повідомив сьогодні журналістам в Сімферополі.

За його словами, частина прихильників курсу Президента України Віктора Януковича виїхали до столиці після уранішнього мітингу Партії регіонів у Сімферополі. Частина - відправляються пізніше.

Мітинг відбудеться біля Верховної Ради України, яка 28 січня збереться на позачергову сесію для розгляду ситуації в країні.

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Тим часом, у Криму на головній площі Сімферополя у вівторок відбудуться мітинги як прихильників (партія «Російська єдність»), так і супротивників (Меджліс кримських татар) нинішнього режиму. При цьому в соцмережах активно мусується інформація про можливі провокації.

Прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов у понеділок заявив, що спецпідрозділ «Беркут» і спецназ Внутрішніх військ - єдина сила, яка відокремлює Україну від хаосу. «Ситуація в країні непроста. Спецпідрозділ "Беркут" сьогодні - це щит, який захищає країну від хаосу і безладів. Крим і кримчани з вами, ми зробимо все, щоб у нас був порядок», - цитує прес-служба Радміну слова Могильова із зустрічі з особовим складом кримського батальйону міліції особливого призначення.