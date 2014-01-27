У Харкові невідомі молодики закидали мітинг Євромайдану петардами

Як передає кореспондент УНІАН, близько 18.40 з боку вул. Сумської до мітингу Євромайдану підійшли кілька молодиків спортивної зовнішності. Вони кинули у натовп людей два вибухових пристрої й одразу ж втекли. За молодиками погналися представники самооборони Майдану, однак затримати нападників не вдалося.

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В результаті вибухів ніхто не постраждав. На місці, де підірвалися кинуті предмети, лежать залишки пристроїв, які використовуються під час гри пейнтбол.

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Зараз на майданчику перед пам`ятником Т. Шевченку зібралися кілька сотень учасників мітингу. Незважаючи на провокацію, захід продовжується. Люди тримають державні прапори України, а також прапори партії "Удар" і ВО "Батьківщтина". В охороні мітингу беруть участь футбольні фанати "Металіста".