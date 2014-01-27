Росія і Швейцарія обговорили політичну кризу в Україні - МЗС Росії

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і друку МЗС Росії за підсумками телефонної розмови глави МЗС Росії Сергія Лаврова з президентом Швейцарської Конфедерації, Начальником Федерального департаменту закордонних справ, Діючим головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтер. Розмова відбулася з ініціативи швейцарської сторони.

«Буркхальтера цікавили російські оцінки внутрішньополітичної ситуації, що складається в Україні. З російського боку було підкреслено, що Росія виступає за її політичне врегулювання в правовому полі України без втручання ззовні. Висловлено жаль у зв'язку з тим, що обурливі насильницькі дії фашистських молодчиків не отримують принципової оцінки з боку європейських структур», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 27 січня Буркхальтер під час візиту до Польщі заявив, що Швейцарія запропонувала українській владі свою участь в переговорах з опозицією для розв'язання політичної кризи і зараз очікує відповіді на цю пропозицію.

«Я сказав голові уряду (Миколі Азарову), що ми готові брати участь в якості посередника в переговорах для того, щоб збільшити шанси на демократичне і мирне вирішення конфлікту і уникнення насильства. Зараз чекаємо відповіді українського уряду», - сказав він, коментуючи свою останню зустріч з прем'єр-міністром України Азаровим.