Яценюк відмовився очолити уряд

Лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк відмовився від пропозиції президента Віктора Януковича очолити Кабмін.

Про це повідомила міністр юстиції Олена Лукаш після закінчення переговорів президента і опозиції. «Сторони домовилися про включення до порядку денного питання відповідальності Уряду. Арсеній Яценюк очолити Уряд України згоди не дав», - заявила Лукаш.

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