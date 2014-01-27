Яценюк відмовився очолити уряд

23:17, 27 січня 2014
Політика
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Лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк відмовився від пропозиції президента Віктора Януковича очолити Кабмін.

Reuters

Про це повідомила міністр юстиції Олена Лукаш після закінчення переговорів президента і опозиції.

«Сторони домовилися про включення до порядку денного питання відповідальності Уряду. Арсеній Яценюк очолити Уряд України згоди не дав», - заявила Лукаш.

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