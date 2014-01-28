Кучма: для мирного врегулювання ситуації владі і опозиції треба відмовитися від ультиматумів
04:33, 28 січня 2014Політика
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Колишній президент України Леонід Кучма вважає, що для мирного врегулювання ситуації в країні влади і опозиції необхідно відмовитися від ультиматумів.
Кучма вважає, що для мирного врегулювання ситуації в країні влади і опозиції необхідно відмовитися від ультиматумів
Про це він повідомив журналістам, передає ИТАР-ТАСС.
"Треба відмовитися від ультиматумів і опозиції, і влади", - заявив Кучма. Відбуваються на Україні події він назвав "революційним бардаком".
На його думку, Україні необхідно перейти до парламентсько-президентської форми правління.
"Парламент повинен відповідати за те, що відбувається в країні", - переконаний Кучма, додавши, що депутати "на три тижні чи скільки там кинули країну і поїхали, а тепер збирай їх по всьому світу". "Немає відповідальності", - підсумував екс-президент.
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