Кучма: для мирного врегулювання ситуації владі і опозиції треба відмовитися від ультиматумів

Про це він повідомив журналістам, передає ИТАР-ТАСС.

"Треба відмовитися від ультиматумів і опозиції, і влади", - заявив Кучма. Відбуваються на Україні події він назвав "революційним бардаком".

На його думку, Україні необхідно перейти до парламентсько-президентської форми правління.

"Парламент повинен відповідати за те, що відбувається в країні", - переконаний Кучма, додавши, що депутати "на три тижні чи скільки там кинули країну і поїхали, а тепер збирай їх по всьому світу". "Немає відповідальності", - підсумував екс-президент.