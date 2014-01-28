У Донецьку зникла журналістка вийшла на зв’язок і повідомила, що переховується

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією журналістів порталу NGO.DONETSK.UA, близько 19.30 у понеділок, 27 січня, колеги додзвонилися до Жемчужникової, дізналися, що вона переховується.

«Де вона і що з нею - не сказала, але каже, що все нормально з нею, хоча голос сумний був дуже», - сказали в редакції порталу. За словами колег, потім зв'язок Катею знову обірвалася, і вони, як і раніше, тривожаться про неї.

Читайте такожЖурналісти Донецька заявляють про зникнення колеги - активістки Євромайдану Як повідомляв УНІАН, у Донецьку журналісти Порталу неполітичних новин NGO.DONETSK.UA заявляли про зникнення своєї колеги - активістки місцевого Євромайдану Катерини Жемчужникової. За інформацією журналістів, 27 січня о 11.32 Жемчужникова (1988 р.н.) зв'язувалася з колегами, вона зателефонувала в офіс і сказала: «У мене проблеми, скоро буду у вас». За словами колег, буквально одразу після цього її телефон було відключено, і ніхто з друзів і родичів не знає, де Катерина. Журналісти розповіли, що останнім часом невідомі їй часто погрожували, надсилаючи відповідні смс-повідомлення і листи в соціальних мережах.