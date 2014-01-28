Після перерви ВР розгляне законопроект про амністію

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну пропозицію проголосували 396 народних депутатів із 413, зареєстрованих у сесійній залі.

На засіданні народний депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов запропонував парламентаріям перед тим, як піти на перерву, включити до порядку денного роботи ВР законопроект про амністію.

Також він запропонував включити до порядку денного питання про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо розробки змін до Конституції.

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Рибак поставив на голосування пропозицію про включення до порядку денного законопроекту про амністію, яку підтримали депутати.

Водночас після голосування лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк у своєму виступі зазначив, що питання щодо створення ТСК також необхідно розглянути після перерви у роботі ВР о 16.00.