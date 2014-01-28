На Київщині невідомі підпалили офіс Партії регіонів

Як повідомили УНІАН у відділі звязків з громадськістю Головному управлінні МВС України в області, за вказаною адресою прибули правоохоронці та пожежники. Горіло одноповерхове приміщення, в якому був розміщений офіс районної політичної організації Партії регіонів.

Силами співробітників МЧС пожежа відразу була ліквідована і вогонь не встиг перекинутись далі, адже під загрозою опинились сусідні будівельні споруди, які впритул прилягають до охопленого вогнем офісу – приміщення банківської установи та товариства з обмеженою відповідальністю, приміщення районного сектору з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, кабінет приватного нотаріуса, кав’ярня.

Під час огляду місця пожежі правоохоронці виявили пошкоджене скло віконної рами офісу, а на підлозі залишки розбитої скляної пляшки. Внаслідок пожежі вогнем знищено штори, стіл з паперами, пошкоджена оргтехніка, частково обгоріла стіна біля вікна.

Наразі слідчим відділенням Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років позбавлення волі. Досудове слідство триває.