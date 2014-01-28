Входи в Одеську ОДА перекривають бетонними блоками

15:56, 28 січня 2014
Політика
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Одеська обласна державна адміністрація готується до шутрму. 

Фото Думская.net

Робітники встановлюють біля входів в адмінбудівлі на проспекті Шевченка бетонні блоки, повідомляє "Думська". 

Всередині ОДА так само групуються міліціонери, бійці спецпідрозділу Держслужби охорони «Титан» та невідомі громадяни в напіввійськовій формі.

Між тим, на площі перед будівлею народу набагато менше, ніж було вчора і тим більше в неділю.

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