Входи в Одеську ОДА перекривають бетонними блоками
15:56, 28 січня 2014Політика
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Одеська обласна державна адміністрація готується до шутрму.
Фото Думская.net
Робітники встановлюють біля входів в адмінбудівлі на проспекті Шевченка бетонні блоки, повідомляє "Думська".
Всередині ОДА так само групуються міліціонери, бійці спецпідрозділу Держслужби охорони «Титан» та невідомі громадяни в напіввійськовій формі.
Між тим, на площі перед будівлею народу набагато менше, ніж було вчора і тим більше в неділю.
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