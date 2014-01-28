У Сумах футбольні фанати підтримали Євромайдан

Як передає кореспондент УНІАН, вболівальники опублікували відповідну заяву у соціальних мережах.

Читайте такожПрезидент ФФУ закликав уболівальників залишатися осторонь політики «Ми, фанати футбольного клубу «Суми», засуджуємо дії окупаційного режиму, який вийшов на стежку війни з українським народом. Ми є молоде покоління українців, яке хоче жити у розвинутій та заможній країні! Також хочемо закликати людей, які працюють в правоохоронних органах, не продавати себе і не виконувати злочинні накази антинародної влади, а підтримати і захистити український народ, якому ви присягали на вірність. Не захищайте владу, яка і вас, і нас вважає за рабів. Полюбить свій народ та свою Україну так, як любимо її ми! Ми українці, і пишаємося цим!», - йдеться у заяві.

Читайте такожУльтрас полтавської «Ворскли» висловили солідарність з МайданомКрім того, вболівальники звернулися до жителів Сум та області не піддаватися спокусі заробити гроші, підтримуючи владу на антимайданах та виконуючи ганебну роль «гарматного м'яса» у вигляді «тітушок».

«Не живіть лише сьогоденням, а подумайте про майбутнє ваших дітей, яке ви можете продати за 300 грн. Ми віримо, що спільними зусиллями ми доб'ємося перемоги і разом побудуємо квітучу країну, народ якої будуть поважати у всьому світі! Слава Україні!», - повідомляється на сторінці фанатів у соціальній мережі.