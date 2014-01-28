Путін: зовнішні посередники не сприяють виходу України з кризи
18:57, 28 січня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін упевнений, що Україні не потрібні зовнішні посередники для врегулювання внутрішньої ситуації.
REUTERS
Про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі після проведення саміту РФ-ЄС, передає кореспондент УНІАН.
«Я не знаю, чи потрібні Україні посередники. Якщо їм потрібно - вони повинні про це сказати. Мені видається, що чим більше посередників, тим більше проблем», - зазначив Путін.
Однак Президент РФ підтримав заклик Євросоюзу до України про неприпустимість застосування сили.
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