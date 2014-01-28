Путін: зовнішні посередники не сприяють виходу України з кризи

Про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі після проведення саміту РФ-ЄС, передає кореспондент УНІАН.

«Я не знаю, чи потрібні Україні посередники. Якщо їм потрібно - вони повинні про це сказати. Мені видається, що чим більше посередників, тим більше проблем», - зазначив Путін.

Однак Президент РФ підтримав заклик Євросоюзу до України про неприпустимість застосування сили.