Влада зробила тільки один крок для вирішення кризи - "УДАР"

Про це в ефірі телеканалу ТВі заявив народний депутат від фракції "УДАР" Володимир Куренной, пише Gazeta.ua.

На переконання політика, зараз не важливо, хто очолить наступний уряд, і чи буде він технократичним.

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"Тому що у нас, де-факто, встановлено авторитарний режим. Якщо ми не повернемося до Конституції 2004 року, при чому швидко, про жодні системні зміни у суспільстві говорити не можна", - пояснив Куренной.

За його словами, наступним кроком парламенту має стати ухвалення на завтрашньому засіданні закону про амністію всіх громадян, які були затримані та засуджені за участь у протестах в центрі Києва та в інших регіонах країни.

"Я сподіваюся, що завтра буде ухвалено закон про амністію, реальну амністію, а не її імітацію", - наголосив нардеп.