Обама вперше висловився на підтримку українців

Про це заявив у щорічному зверненні до конгресу президент країни Барак Обама, повідомляє РИА Новости.

"В Україні ми підтримуємо принцип, що всі люди мають право висловлювати свою думку вільно і мирно та приймати участь в майбутньому своєї країни", - сказав Обама.

США займають активну позицію в конфлікті між українським урядом і опозицією, підтримуючи європейську інтеграцію України і протестний рух. Віце-президент США Джо Байден раніше пригрозив владі України санкціями і закликав їх відкликати міліцію із центру Києва і не вводити надзвичайний стан.

Читайте такожСенатор США Маккейн вітає скасування законів 16 січня, але хоче більше У вівторок Байден повідомив президенту Віктору Януковичу, що підтримує відставку уряду на чолі з Миколою Азаровим та скасування законів 16 січня, що обмежували права на публічні акції та діяльність в інтернеті. Байден закликав Януковича створити уряд, який поведе Україну в Європу.

Сам Обама досі про події в Україні не висловлювався.