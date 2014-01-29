Обама вперше висловився на підтримку українців

07:21, 29 січня 2014
Політика
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США підтримуватимуть український народ в його бажанні мирно висловлювати протест

Обама підтримав право українців на протест

Про це заявив у щорічному зверненні до конгресу президент країни Барак Обама, повідомляє РИА Новости.

"В Україні ми підтримуємо принцип, що всі люди мають право висловлювати свою думку вільно і мирно та приймати участь в майбутньому своєї країни", - сказав Обама.

США займають активну позицію в конфлікті між українським урядом і опозицією, підтримуючи європейську інтеграцію України і протестний рух. Віце-президент США Джо Байден раніше пригрозив владі України санкціями і закликав їх відкликати міліцію із центру Києва і не вводити надзвичайний стан.

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Сам Обама досі про події в Україні не висловлювався.

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