Рибак оголосив перерву в засіданні ВР
11:53, 29 січня 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив перерву в засіданні парламенту до 14.00
Рибак оголосив перерву в засіданні Ради
Як передає кореспондент УНІАН, він пояснив, що перерва необхідна для узгодження деяких питань щодо законопроекту про амністію. Тому потрібно проведення переговорів між фракціями.
Рибак запросив керівників фракцій до свого кабінету.
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