У прокуратурі заявили, що суд звільнив від відповідальності вісім євромайданівців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

«На виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» 8 учасників масових заворушень, що сталися у грудні минулого року, звільнено від кримінальної відповідальності», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за словами керівника прес-служби прокуратури Києва Яни Соболевської, «Шевченківський районний суд задовольнив 8 клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності чоловіків, які підозрювалися або вже були засуджені за злочини, пов’язані з акціями протесту у листопаді-грудні 2013 року».

Читайте такожВерховна Рада розгляне два варіанти законопроекту про амністію - регіоналСоболевська при цьому заявила, що «заходи кримінально-правового характеру були правомірно та законно застосовані щодо підозрюваних та засуджених у зв’язку із вказаними подіями». За її словами, «усі фігуранти кримінальних проваджень цілком обґрунтовано підозрювались у вчиненні злочинів. У подальшому деяким з них оголошено обвинувальний вирок».

«У той же час задля недопущення подальшого розвитку та загострення конфліктної ситуації владою було прийнято гуманне рішення про звільнення від кримінальної відповідальності усіх учасників масових заворушень у вказаний в законі період. Наразі прокурори забезпечують втілення вимог закону на практиці. Це відбувається як шляхом внесення клопотань у суди, так і прийняттям самостійних рішень», – зазначила вона.

Як повідомлялося, органами прокуратури Києва закрито 35 кримінальних проваджень, що розслідувались у період листопада-грудня 2013 року та були пов’язані з акціями протесту.